Молдавский спецназ неожиданно появился в столице Гагаузии

Жители Комрата (столица Гагаузии) сегодня были удивлены, увидев на центральных улицах города спецтранспорт и сотрудников бригады полиции особого назначения Fulger. Сотрудники полиции были экипированы бронежилетами и стрелковым оружием.

Как пояснили Gagauzinfo.MD ответственные лица, нахождение Fulger в Комрате связано с проведением учений.

По сценарию, «группа террористов захватила один из корпусов Комратского госуниверситета и спецназ должен освободить студентов и преподавателей».

Местные сайты отмечают, что МВД не предупреждало о проведении в городе учений.