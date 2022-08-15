НАТО готова вступиться за Косово

НАТО может увеличить миротворческие силы в Косово, если произойдет эскалация конфликта с Сербией, пишет Reuters.

«Сейчас у нас важная миссия, военное присутствие в Косово численностью около 4000 человек», - сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. - «При необходимости мы перебросим силы, развернем их там, где это необходимо, и увеличим свое присутствие. Мы уже увеличили свое присутствие на севере. Мы готовы сделать больше».

Заявление было сделано после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе. Лидеры Косово и Сербии прибыли в Бельгию, чтобы обсудить последний конфликт. Сегодня они проведут переговоры, где обсудят ситуацию вокруг Косово.