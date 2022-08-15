В Баку обсудили вопросы безопасности на воздушном транспорте

В заседании принял участие руководящий состав ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Государственного Агентства гражданской авиации Азербайджана, силовых структур на воздушном транспорте и субъектов авиации.

В рамках заседания участники обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня гражданская авиация по всему миру, ряд ключевых вопросов по обеспечению авиационной безопасности в пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, были определены основные приоритеты развития авиационной безопасности в будущем.

На встрече была подчеркнута необходимость повсеместного внедрения культуры авиационной безопасности и важность обеспечения авиационной безопасности как первостепенного приоритета «Азербайджанских Авиалиний».

Все структуры AZAL в координации с другими ведомствами и впредь будут уделять этому вопросу большое внимание.