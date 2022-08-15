Россия заявила о повреждении системы обеспечения ЗАЭС

В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены вспомогательные системы обеспечения Запорожской АЭС, объекты жизнеобеспечения Энергодара. Об этом, как пишут российские СМИ, сообщили в Минобороны РФ.

«Из-за обстрелов со стороны украинских военных при развитии худшего сценария на Запорожской атомной электростанции произойдет разрушение реакторных установок, это приведет к выбросу радиоактивных веществ и их разносу на сотни километров», - заявили в военном ведомстве РФ.