Токаев едет в Азербайджан
По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Баку. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.