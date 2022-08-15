Молдова экстрадировала в Россию гражданина Азербайджана

В аэропорту Кишинева российской стороне передан находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана Вюсал Алиев, обвиняемый в убийстве и совершении других тяжких преступлений. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в феврале 2021 года в одном из кафе в г. Шлиссельбург Ленинградской области он участвовал в вооруженном инциденте, приведшем к смерти человека. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ.