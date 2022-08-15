Российский военный застрелил азербайджанца, выступившего против войны

Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону, который сказал ему, что он против войны. Причиной послужил спор о войне в Украине. Об этом сообщает издание «Сирена».

Собеседник издания из правоохранительных органов рассказал, что 33-летний капитан российской армии из Московской области подозревается в убийстве 51-летнего таксиста. Тело таксиста с пулевыми ранениями было найдено на улице Береговой.