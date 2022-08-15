У Трампа появилась соперница за пост президента

Член Палаты представителей от Республиканской партии Соединенных Штатов Лиз Чейни может баллотироваться в президенты. Она поклялась не допустить избрания Дональда Трампа на пост главы государства в 2024 году, пишет Voice of America.

Во вторник Лиз Чейни проиграла предварительные внутрипартийные выборы сопернице Харриет Хейгман, которую поддержал Дональд Трамп. После чего она поклялась «сделать все возможное, чтобы не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет».

В ближайшие месяцы Лиз Чейни примет решение о том, будет ли она сама баллотироваться в президенты. Член Палаты представителей является давним критиком Трампа. Она считает его серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Дональд Трамп пообещал положить карьере Лиз Чейни конец, если его изберут президентом в 2024 году.

Напомним, Лиз Чейни является американским политиком в Республиканской партии. Ее отец – Дик Чейни, бывший вице-президент и министр обороны США. Его считали теневым лидером страны, который развязал войну в Ираке в 2003 году.