Движение ХАМАС возвело ракетный пояс

Палестинское движение ХАМАС оборудовало "пояс безопасности" вдоль границы с Газой, разместив там около половины своего ракетного потенциала. Именно оттуда будут осуществляться массированные обстрелы в случае военного столкновения с Израилем, сообщают vesti.co.il со ссылкой на обозревателя по арабским вопросам Эльора Леви.

Издание отмечает, что в настоящее время ХАМАС имеет на вооружении около 10 тыс. ракет различного радиуса поражения. До половины этого потенциала размещено на одной линии, по периметру границы, с севера на юг. Все они подключены к общему пульту управления и активизируются дистанционно. Замаскирован этот ракетный комплекс под сельскохозяйственные угодья. Согласно плану ХАМАС, этот комплекс должен обеспечить ежедневные запуски сотен ракет в течение не менее месяца.