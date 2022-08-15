В Тверской области России неизвестные подожгли военкомат, который ранее опубликовал видео с «приглашением» мужчин на войну в Украину.

По данным ASTRA, возгорание произошло в здании военного комиссариата в городе Конаково на улице Свободы, 132. Сгорела деревянная оконная рама. Пожар потушили, внутри военкомата ничего не пострадало.

Поджигатель скрылся.

Отметим, ранее военный комиссар Юрий Неговора пригласил мужчин до 50 лет с «хорошим здоровьем» заключить контракт от трех месяцев.