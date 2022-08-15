Генерал МЧС отправился в охваченный пожаром «Галаалты»

Сегодня утром заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в центре отдыха «Галаалты» провел оперативное совещание в связи с произошедшими пожарами.

Как сообщает МЧС, в мероприятии приняли участие ответственные лица соответствующих структур МЧС, главы Исполнительной власти Сиязанского и Шабранского районов, руководители правоохранительных органов, действующих в указанных районах. Было отмечено, что только за прошедший день по республике зарегистрировано 154 пожара, 38 из которых приходится на северный регион. На совещании была обсуждена работа, проделанная в направлении предотвращения распространения и тушения пожаров, даны соответствующие поручения по осуществлению необходимых и неотложных мер.

Также Э.Мирзоев встретился с гражданами, отдыхающими в центре отдыха «Галаалты». Он отметил, что были приняты соответствующие необходимые меры по предотвращению пожарной опасности, угрозы нет.

В настоящее время заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится в северном регионе в связи с предотвращением пожаров. В борьбе с пожарами в этом регионе задействованы 600 человек личного состава, около 80 единиц техники, 2 вертолета и 1 самолет-амфибия БЕ 200 ЧС.