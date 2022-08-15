Икрам Нур, автор haqqin.az 14:10

Планирование повестки для журналиста-международника в нынешних условиях – сущий кошмар. Намечаешь темы на завтра, вот оно приходит – и ты понимаешь, что срочно надо писать о совершенно другом событии. А то, что казалось важным вчера – уже отходит на второй план. Вот и вчерашнее планирование пришлось буквально менять на ходу, поскольку пришло долгожданное известие о важнейшем и знаковом событии – нормализации израильско-турецких отношений. Которое развязывает многие старые узлы – и создает новые. Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений, включая восстановление послов и генеральных консулов, заявили в среду, 17 августа, премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

12 лет «холода» в отношениях Анкары и еврейского государства, начавшегося с захватом израильским спецназом парома «Мави Мармара», следовавший с гуманитарной помощью из Турции на прорыв блокады сектора Газа, закончились. Наступает «оттепель», которая обязательно поменяет карту сдержек и противовесов в регионе. Первый решительный шаг к этому был сделан в 2019-2020 годах, когда обе страны активно вкладывались в строительство вооруженных сил общего для них союзника на Южном Кавказе – Азербайджана, что завершилось блестящей победой последнего в 44-х дневной Отечественной войне. Именно тогда руководству двух стран стало понятно, что совместными усилиями они способны решать сложнейшие внешнеполитические вопросы. Но любой серьезный процесс не терпит суеты, тем более что наряду с общими подходами в отношении Баку встала проблема территориальных разделов Восточного Средиземноморья, в котором Израиль оказался на стороне Афин, Никосии и Парижа, которые тогда сформировали целую антитурецкую коалицию, бесславно, впрочем, закончившуюся.

Так что «оттепель» вызревала не так уж и легко. Тому же еврейскому государству потребовалось на собственном опыте убедиться, что быть с Турцией вместе для него выгоднее, чем в стане ее противников. И в первую очередь – в вопросах продвижения израильского газа в Европу. С 9 марта, когда в Анкаре президент Израиля Ицхак Герцог встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, идут переговоры о строительстве газопровода от крупнейшего израильского месторождения «Левиафан» в Средиземном море в Турцию для дальнейшей транспортировки сырья в Южную Европу. Что выглядит вполне вероятным развитием событий, поскольку предлагаемые Афинами и Никосией маршруты транспортировки газа не выдерживают экономической критики. Немалую роль в нормализации отношений сыграла и совместная деятельность турецких и израильских спецслужб в противостоянии попыткам Ирана похитить и убить израильских туристов в Стамбуле. Сотрудники службы безопасности в Анкаре и Иерусалиме объединились, чтобы предотвратить угрозу, в результате чего было арестовано более 10 человек. По итогам достигнутых соглашений в ближайшее время ожидается открытие израильского торгового офиса в Стамбуле и возобновление полетов авиакомпаний из Израиля в Турцию. Без всякого сомнения, следует ожидать также возобновления израильско-турецкого сотрудничества в Иракском Курдистане, где обе страны весьма продуктивно сотрудничали до 2010 года.

Причем, если курдская автономия в Эрбиле воспринималась Израилем как пример светского государственного образования на Арабском Востоке, то для Анкары Эрбиль всегда был примером того, как можно строить отношения с правильными курдами, не связанными с Рабочей партией Курдистана и ее многочисленными филиалами. Кроме того, в стратегическом отношении принятое руководством двух стран решение о нормализации отношений знаменует собой закрепление отношений Анкары с «большой ближневосточной тройкой», Саудовской Аравией, Эмиратами и Израилем. Впрочем, реальных результатов этого процесса еще предстоит дождаться. А вот главные изменения от израильско-турецкой «оттепели» в ближайшее время последуют, разумеется, в Сирии. Привычная для Москвы схема лавирования здесь между противоречиями Турции, Израиля и Ирана сыплется как карточный домик. Российское руководство славится умением создавать конфликты с лояльными партнерами буквально на пустом месте. И в то время, когда израильтяне ищут общие интересы, Москва буквально из ничего, из-за юридических претензий к деятельности агентства «Сохнут» создала себе проблемы в отношениях с Израилем.