Перед визитом в Баку Токаев встретится с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретятся в Сочи 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества. Президенты затронут проблемы двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, где Казахстан председательствует в этом году.

После этой встречи Касым-Жомарт Токаев направится в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.