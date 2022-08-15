Трое армян напали на медиков в Балашихинской областной больнице (Московская область России) из-за того, что там умер пациент - их родственник. Пострадал завотделением Михаил Коптев и несколько ординаторов.

По словам источника, на Коптева и его коллег напали три армянина - это были родные мужчины, который накануне скончался. Он поступил в больницу с язвой, его оперативно прооперировали. Но перед выпиской пациенту стало плохо, его доставили в реанимацию. Спасти его не удалось.

Мужчина скончался от сердечной недостаточности, диагноз подтвердило вскрытие. «В больнице и раньше случались нападения недовольных армянских родственников. Как-то госпитализировали практически мертвого мужчину в реанимацию, спасти его не удалось. Так его родные, человек пять армян, забежали в больницу и долго угрожали. Тогда до избиений дело не дошло», - рассказали в медучреждении.

Ситуацию под контроль взяли правоохранительные органы, одного из нападавших уже задержали, сообщает Readovka.