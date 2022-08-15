Генпрокуратура о громком секс-скандале в Азербайджане. Задержан полковник

Ранее в Генпрокуратуре заявили haqqin.az, что в ведомстве начато расследование по факту распространения в ряде СМИ и социальных сетей интимных видео и фотографий нескольких сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Следствием установлено, что помощник начальника Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы Заур Мирзоев установил на служебный компьютер скрытую камеру для осуществления видео- и фотосъемки. Съемка интимной связи с женщинами проводилась с 2013 года до конца 2019 года. Это привело к распространению незаконных порнографических материалов в интернете в августе 2022 года», - говорится в сообщении.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что Заур Мирзоев своими преступными действиями, выходящими за пределы его полномочий, нанес серьезный ущерб правам и законным интересам данных женщин, а также деловой репутации Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Проведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Заур Мирзоев был задержан 17 августа в качестве подозреваемого по делу. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.