"Речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях. Я сожалею, что они стали достоянием общественности", - заявила Марин на пресс-конференции, добавив, что после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

В социальных сетях Финляндии распространилось видео с вечеринки, где премьер-министр Санна Марин веселится с финскими знаменитостями, сообщает Yle.

Она отметила, что знала, что ее снимают, однако верила, что видео останутся конфиденциальными: "Меня раздражает, что видео стало доступным общественности. Речь шла о том, чтобы провести вечер с моими друзьями. Праздновали, даже энергично, танцевали и пели".

Премьер также сообщила, что во время вечеринки пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики.

Марин уже ранее попадала в скандалы из-за вечеринок.