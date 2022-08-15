Молдова активно ищет альтернативы Газпрому

Послы Молдовы должны начать поиск альтернативных «Газпрому» поставщиков газа. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на собрании дипломатов в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

«Я жду от вас поддержки в разрешении кризисов, с которыми сталкивается наша страна. Прежде всего, это вопросы энергетики. Нужно найти альтернативные источники энергоресурсов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы для обеспечения энергетической безопасности страны», - сказала президент.

«Газпром» может отказаться поставлять газ в Молдову из-за задержки платежей. Российская компания несколько раз предупреждала «Молдовагаз» о возможной остановке поставок.