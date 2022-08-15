Путин допускает встречу с Зеленским

Москва начала смягчать свою позицию по вероятным переговорам президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, пишет CNN Türk со ссылкой на свои источники.

Как сказали российские источники издания, Владимир Путин 5 августа на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом намекнул, что может встретиться с украинским лидером.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», – сообщили источники издания.

Раньше российская сторона отрицала возможность встречи президентов России и Украины. Утверждалось, что сначала должны встретиться дипломаты и разработать дорожную карту по Украине. Однако сейчас в Москве допустили ее обсуждение непосредственно на встрече двух глав государств.