Швеция обсудит с Турцией и Финляндией вступление в НАТО

Правительство Швеции пригласило Турцию и Финляндию провести встречу на высоком уровне. Стокгольм хочет обсудить создание совместного механизма контроля за соблюдением договоренности, которую достигли при подаче заявок на вступление в НАТО. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Встреча может состояться 26 августа. «Это первая встреча в соответствии с договоренностью, которая, как мы надеемся, будет реализована», - заявила заместитель директора отдела информации МИД Турции Белиз Селасин Ренде.

Она пока не раскрыла возможный состав турецкой делегации. Издание сообщило, что приглашения были направлены заместителю министра иностранных дел Турции Седату Оналу и советнику президента Эрдогана по политическим вопросам Ибрагиму Калыну.

Ранее Ибрагим Калын был главным переговорщиком от турецкой стороны при выработке договоренности, достигнутой со Швецией и Финляндией в ходе саммита НАТО.