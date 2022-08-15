«Azərlotereya» заплатила налогов на сумму более 5 миллионов манатов

Возникшие налоговые обязательства в связи с деятельностью компании за 2021 год были вовремя выплачены в соответствии с законодательством, каких-либо налоговых обязательств не осталось.

За отчетный период 2021 года выплата компании в государственный бюджет в качестве налога на прибыль по сравнению с 2020-м годом увеличилась на 290 процентов, составив 5,1 млн манатов.

В 2021 году доходы ОАО «Azərlotereya» с продаж по сравнению с 2020-м годом выросли на 147 процентов, составив 43,9 млн манатов. Наблюдалось и довольно заметное увеличение призового фонда, выделенного для участников лотерей. Данный показатель по сравнению с 2020-м годом увеличился на 212%.

Помимо этого, общая прибыль компании выросла на 170%, увеличившись с 7,7 млн манатов до 20,9 млн манатов, а чистая прибыль, увеличившись на 73%, достигла 7,6 млн манатов.

За период 2021 года компания, инвестировав в размере 5,6 млн манатов, увеличила долгосрочные активы с 1,1 млн манатов до 6,7 млн манатов. На конец 2021 года объем всех активов компании составил 31,8 млн манатов. На конец 2020 года объем всех активов компании был равен 11,1 млн манатов.