Отдел информации 15:13

«Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога», - заявил накануне советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что по этому поводу есть договоренности и стороны находятся в прямом контакте. При этом он не пояснил, о каких именно договоренностях и каких сторонах идет речь.

«Российские миротворцы переместятся только в тот момент, когда будет открыт новый Лачинский коридор. В трехстороннем заявлении прописаны шаги, их последовательность: сначала достраивается коридор. До того, как он вступает в действие, российские миротворцы занимают пятикилометровый коридор вокруг этой дороги», - сказал Селезнев. Напомним, 8 августа Азербайджан завершил строительство 32-километрового участка новой альтернативной дороги Лачинскому коридору, проходящей по территории страны. Строительство армянской части дороги (Корнидзор-Текс) началось всего несколько недель назад, и правительство Армении заявило - оно будет завершено весной следующего года. В связи с завершением строительства новой альтернативной дороги Лачинскому коридору азербайджанская сторона предупредила командование российских миротворческих сил об изменении дислокации своих постов. К 25 августа армяне покинут город Лачин и село Забух. Таким образом, движение будет обеспечено альтернативным маршрутом.