Российский дипломат в Ереване: «Миротворцы ни на сантиметр не отойдут от нынешнего Лачинского коридора» о чем идет речь?
«Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога», - заявил накануне советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что по этому поводу есть договоренности и стороны находятся в прямом контакте. При этом он не пояснил, о каких именно договоренностях и каких сторонах идет речь.
«Российские миротворцы переместятся только в тот момент, когда будет открыт новый Лачинский коридор. В трехстороннем заявлении прописаны шаги, их последовательность: сначала достраивается коридор. До того, как он вступает в действие, российские миротворцы занимают пятикилометровый коридор вокруг этой дороги», - сказал Селезнев.
Напомним, 8 августа Азербайджан завершил строительство 32-километрового участка новой альтернативной дороги Лачинскому коридору, проходящей по территории страны. Строительство армянской части дороги (Корнидзор-Текс) началось всего несколько недель назад, и правительство Армении заявило - оно будет завершено весной следующего года. В связи с завершением строительства новой альтернативной дороги Лачинскому коридору азербайджанская сторона предупредила командование российских миротворческих сил об изменении дислокации своих постов. К 25 августа армяне покинут город Лачин и село Забух. Таким образом, движение будет обеспечено альтернативным маршрутом.
Поскольку армянская сторона не начала вовремя строительство, 4-километровый участок новой дороги, проходящий через южную часть села Забух и доходящий до границы с Арменией, не готов. Эта дорога засыпана грунтом.
Президент Ильхам Алиев на днях заявил в интервью АзТВ, что Азербайджан взял на себя строительство и 4-километрового участка.
Таким образом, участок новой альтернативной дороги Лачинскому коридору через территорию Азербайджана готов, и до конца августа российские миротворческие силы должны покинуть город Лачин и разместить свои посты на этой дороге. Однако слова российского дипломата в Ереване вызывают вопросы: что имеет в виду Селезнев, когда говорит, что «миротворцы не отойдут ни на сантиметр от нынешнего Лачинского коридора, пока не будет готова новая дорога»? Ведь азербайджанская сторона уже завершила строительство части дороги, проходящей по ее территории. Не намекает ли российский дипломат на то, что должно быть завершено и строительство армянского участка дороги? Армянская служба «Радио Свобода» направила руководству так называемого режима в Ханкенди вопросы касательно того, что хотел сказать Селезнев, но внятного ответа получить не смогла.