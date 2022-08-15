США тайно передали Украине ракеты против радаров

Соединенные Штаты тайно передали ВСУ противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Они предназначены для самонаведения на лучи радаров, пишет Business Insider.

Ранее российские военные корреспонденты заявляли о том, что видели фрагменты HARM, которые поразили российские зенитно-ракетные комплексы. После этого Пентагон подтвердил, что передавал высокоскоростные ракеты Украине.

Эксперты отмечают, что AGM-88 станет проблемой для российских радаров противовоздушной обороны и противобатарейных радаров. Армии России будет труднее защищаться от ВВС Украины и от украинской артиллерии.