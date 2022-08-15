Проамериканский спецназ ушел в Иран

Представитель Техаса в Конгрессе США Майкл Маккол заявил, что эти войска прошли боевую подготовку под руководством военных инструкторов США, а в некоторых случаях и на территории США, и «могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Тысячи афганских военнослужащих, в том числе ряд элитных отрядов коммандос Афганистана, прошедшего подготовку в США, бежали в Иран. Этот сенсационный факт нашел отражение в отчете Республиканской партии США о последних днях войны в Афганистане и хаотичном выводе американских войск из Кабула.

Отмечая, что значительное количество афганского спецназа и около 3000 афганских сил безопасности пересекли границу с Ираном, республиканцы предупреждают, что они могут разглашать конфиденциальную информацию о военной подготовке и разведданные Ирану, поскольку они «знают не только военную тактику США, но и имена и звания военных чиновников», - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что в продолжающихся усилиях США по эвакуации афганцев, которые ранее помогали правительству США, «ни одному бывшему афганскому военному персоналу еще не был предоставлен особый приоритетный статус.

В свою очередь, Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны и офицер военизированных формирований ЦРУ, сказал, что у афганских коммандос и других спецподразделений не было выбора, и «единственное место, куда можно было убежать от талибов, - это Иран».