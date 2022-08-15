Эксперты подчеркивают, что подход компании не кажется таким революционным. Система компании HPGS (HeartPoint Global Implant System) предполагает введение стента в легочную артерию. Это тот же тип стента, который используется для устранения закупорок и предотвращения сердечного приступа.

Израильская компания HeartPoint Global намерена обеспечить малоинвазивное лечение сердечных больных, где бы они ни находились, поскольку ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает почти 18 миллионов человек.

Разница в том, что этот стент не открывает артерию, а является частью системы, используемой для регулирования потока и давления крови в сердце и из него, что является проблемой, связанной с врожденным пороком сердца.

«Исследования показывают, что при фиксированных кровотоке и давлении дети с врожденными пороками сердца могут вылечиться самостоятельно. Это действительно потрясающе», - сказал генеральный директор HeartPoint Global Сет Богнер.

HeartPoint Global провела три раунда доклинических испытаний в Израиле под руководством главного врача компании, а также начинает два новых исследования и вскоре проведет первые испытания на людях в Азербайджане.