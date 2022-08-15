Напомню, что Россия уже на уровне посольства в Армении достаточно жестко отреагировала на обвинения в свой адрес из-за взрыва в торговом центре в Ереване. Так, российское диппредставительство направило ноту в МИД Армении, в которой отвергло причастность к взрыву на рынке, а все слова о роли России дипломаты назвали «циничными вбросами».

После обвинений в армянских СМИ в адрес Москвы из-за взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», в котором, по их утверждениям, замешана Россия, армянские активисты согласовали митинг против России и президента страны Владимира Путина.

Ответный ход армян не заставил себя долго ждать. Как сообщает в своем телеграм-канале пророссийский армянский блогер Мика Бадалян, ереванская мэрия согласовала на 24 августа проведение митинга против войны в Украине. Мероприятие носит откровенный антироссийский характер, а также направлено лично против президента России Владимира Путина.

Как пишет Бадалян: «24 августа это не просто полгода с начала СВО на Украине, нет, это совсем не об этом. 24 августа это День независимости Украины».

«Интересно, что этим разрешением хочет сказать Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в неисполнении миротворческой миссии в Карабахе, а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу. Может, кто-то напомнит Николу Пашиняну, что Россия - союзник, а не враг, или всех все устраивает?», - задаются вопросом авторы телеграм-канала «Армяне России».