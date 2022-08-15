Центробанк решил тщательнее проверять долги азербайджанцев

Налаживание процесса предоставления в Кредитное бюро данных объектами, занимающихся продажей товаров в кредит в Азербайджане, позволит в будущем расширить базу данных. Об этом говорится в сообщении Центробанка Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с гражданским законодательством Азербайджана под "продажей товаров в кредит" понимается реализация товаров в рассрочку.

"Невключение в базу данных Кредитного бюро Азербайджана информации о долгах по рассрочке может затруднить правильную оценку платежеспособности потенциальных заемщиков и в конечном итоге негативно отразиться на качестве кредитного портфеля банков.

После состоявшихся обсуждений были подписаны договоры между Кредитным бюро и рядом организаций, занимающихся кредитованием", - сообщили в ЦБА.

Отметим, что в последние годы торговые объекты активно продают свои товары в кредит. Но долги заемщика перед коммерческими объектами не отражены ни в одной базе данных (в том числе в базе Кредитного бюро), поэтому, обратившись в банк, заемщики могут получить в кредит нужную им сумму денег. Это может подвергнуть банки или небанковские организации риску в будущем.