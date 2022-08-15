Израиль ударил по третьей стране

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави сообщил, что израильские военные нанесли удар по неназванной стране во время операции «Рассвет» в секторе Газа в начале этого месяца, сообщает The Times of Israel.

«ЦАХАЛ провел волну арестов на [Западном берегу] и в то же время напал на третью страну, а также провел оборону вдоль остальных границ страны», - заявил Кохави.

Он не назвал «третью страну», которая пострадала в ходе операции, однако в сообщениях арабоязычных СМИ говорится, что 7 августа по меньшей мере шесть иранских и ливанских советников были убиты в Йемене в лагере хуситов. В сообщениях саудовских телекомпаний «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас» также отмечается, что десятки хуситов были убиты и что взрыв вызвал второй взрыв на соседнем заводе и складе оружия недалеко от столицы Йемена.