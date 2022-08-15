Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес

Компания Bakcell поддержала очередной проект, направленный на повышение уровня занятости и навыков предпринимательства среди молодых людей, живущих под опекой ассоциации «Детские Деревни SOS Азербайджан». Основная задача проекта – помочь молодым людям, лишенным родительской опеки, интегрироваться в рынок труда при помощи повышения навыков социального предпринимательства.

Участники проекта, поделенные на 6 команд, приняли участие в тренингах и семинарах на такие темы, как «Тимбилдинг» (строительство команды), «Цели устойчивого развития ООН» и «Участие молодежи».

Также в рамках проекта участникам была предоставлена возможность повысить уровень знаний и навыков в сфере социального предпринимательства. Для этого в Гусарском районе был организован 5-дневный лагерь на тему «Социальное предпринимательство и построение бизнеса». На следующем этапе молодые люди при поддержке менторов подготовят свои бизнес-проекты и представят их на рассмотрение жюри. Самые удачные проекты социального предпринимательства получат финансовую поддержку для реализации.