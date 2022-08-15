Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном

Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в проекте, предложенном Службой нацбезопасности страны.

На едином веб-сайте для публикации правовых актов появился проект решения правительства. Согласно предложенным поправкам, будет увеличено количество пунктов прохождения границы на автомобиле.

В частности, на армяно-азербайджанской государственной границе предлагается открыть пропускные пункты. В проекте указываются также азербайджанские топонимы населенных пунктов и районов в Карабахе: Это будут контрольно-пропускные пункты «Зод» на границе с Кельбаджарским районом, «Аразейен» - на границе с Садаракским районом и «Эвайзлы» - на границе с Губадлинским районом.

В обосновании проекта отмечается, что принятие проекта обусловлено необходимостью выполнить указания премьер-министра Никола Пашиняна, которые он дал на заседании правительства 4 августа.