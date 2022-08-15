Ильхам Алиев определил надбавки к зарплатам учителей
Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений".
Согласно указу, с 1 сентября 2022 года установлена ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений, прошедших сертификацию:
- директора и заместителей директоров (по числу обучающихся);
- преподавателей (по результатам сертификации).
Кабинету Министров поручено утвердить до 1 сентября 2022 года суммы предусмотренных надбавок и проинформировать об этом президента.