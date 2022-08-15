Россиянам могут закрыть дорогу в Европу

Главы МИД Евросоюза обсудят подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на встрече в Праге 30-31 августа, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Министры иностранных дел Европы могут обсудить изменения шенгенского визового кодекса или создания «добровольного механизма» для ограничения выдачи виз гражданам России.

«По последней информации, которую мы получаем от стран ЕС, страны, которые ввели ограничения, не прекращали визовую деятельность полностью. Визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», - сказала Анита Хиппер.

Как говорят европейские дипломаты, полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен. Всегда будут категории россиян, которые такие визы должны получать. К ним будут относиться гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты и другие.