Кувейт спустя шесть лет назначил посла в Иран, пишет Voice of America.

Ранее Кувейт отозвал посла из Тегерана в знак солидарности с Саудовской Аравией, которая разорвала дипотношения с Ираном в 2016 году.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан 13 августа принял от кувейтского посла Бадера Абдуллы Аль Мунайха верительные грамоты. У Ирана уже есть посол в Кувейте.

Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном в январе 2016 года после того, как иранские протестующие пытались взять штурмом посольство Саудовской Аравии в Иране. Это произошло из-за того, что Саудовская Аравия казнила шиитского священнослужителя.