Эрдоган встретился с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, сообщает телеканал TRT Haber.

Встреча глав государств началась во Дворце Потоцких в 14:40 по местному времени. Сначала Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский поговорят тет-а-тет, после чего они встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На трехсторонней встрече стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке и «зерновую сделку».