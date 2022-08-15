Группа юристов «Украинский альянс справедливости» хочет отсудить миллиарды долларов у россиян и российских компаний, средства которых заблокированы в западных банках. Сейчас они ищут деньги для судебных процессов, пишет Bloomberg.

По словам экспертов из этой сферы, юристы во главе с McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP обратились к хедж-фондам и фирмам, занимающимся судебным финансированием, с просьбой сделать инвестиции подачи исков против россиян, находящихся под санкциями Запада.

«Во многом это будет зависеть от аппетита клиентов, аппетита спонсоров и аппетита судов, удастся ли ее протолкнуть», - подчеркнул юрист Mishcon de Reya LLP Бен Брэндон.

Большую часть денег, которая будет получена после судов, планируется передать украинцам, пострадавшим в результате нападения России. Свою долю получат и инвесторы.