В Шуше никогда не будет свадеб?

«Мы освободили наши земли благодаря героизму наших сыновей и за счет крови, пролитой шехидами. Но это не означает, что там всегда должен быть траур. Это ошибочное мнение. Мы очистили земли от врага и теперь нужно их обжить». Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов, комментируя призывы запретить свадьбы в Шуше.

«Там, где есть жизнь, есть и свадьбы. После войны в Шуше проводились различные международные мероприятия, фестивали и концерты. Разве это не увеселительные мероприятия? Нельзя ставить подобные ограничения», - сказал депутат.