История с Каракалпакстаном подошла к концу

По итогам работы спецкомиссии в Каракалпакстане были освобождены более тысячи участников массовых протестов. Об этом журналистам заявил член спецкомиссии по расследованию беспорядков Алишер Кадыров.

«В Каракалпакстане освободили более тысячи человек не потому, что они невиновны, а в знак доброй воли. По остальным расследование еще не завершено. Не провоцируйте, не мешайте расследованию», - сказал он.

В конце июня в Каракалпакстане - автономии в составе Узбекистана - начались массовые протесты, в ходе их подавления погибли минимум 18 человек. Причиной стали поправки в Конституцию, которые лишали этот регион возможности проголосовать за свою независимость.