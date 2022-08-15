Российский «Кинжал» в подбрюшье Европы

Россия перебазировала в Калининград три истребителя МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они будут нести боевое дежурство. Об этом заявило российское Министерство обороны.

«На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», - заявили в оборонном ведомстве.

Во время полета в Калининградскую область самолеты отработали взаимодействие между ВВС, системами ПВО и морской авиацией Балтийского флота.