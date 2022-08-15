Москва ожидает ответа в связи с отправленной в МИД Армении ноты протеста, заявил в ходе брифинга замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Было сделано соответствующее заявление посольством России в Ереване. Сегодня состоялась конструктивная беседа нашего временного поверенного в делах РФ с руководством МИД Армении, ожидаем ответа», - сказал Нечаев.

Напомним, что ранее посольство России направило ноту протеста в МИД Армении.

«Это связано с циничными высказываниями, содержащими ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к ЧП в «Сурмалу», - говорится в заявлении российской дипмиссии.

В частности, Россия обвиняет политические силы Армении в «прямой провокации, направленной на подрыв российско-армянских отношений».