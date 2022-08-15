В Гяндже раскрыли убийство 22-летней давности

В результате совместной деятельности Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел было раскрыто еще одно убийство, совершенное несколько лет назад.

Как говорится в совместном заявлении ведомств, 15 февраля 2000 года по факту обнаружения телесных повреждений в доме, где проживала жительница Гянджи Солмаз Йолчуева (1939 года рождения), в прокуратуре города было начато уголовное дело по статье 95 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, действовавшего до 2000 года.

Поскольку в ходе расследования имя обвиняемого не было установлено, производство по делу было завершено в 2001 году.

Во вторник, 16 августа 2022 года, прокуратурой гянджинского района была создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции, и проведены комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.