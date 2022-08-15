В Гяндже раскрыли убийство 22-летней давности
В результате совместной деятельности Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел было раскрыто еще одно убийство, совершенное несколько лет назад.
Как говорится в совместном заявлении ведомств, 15 февраля 2000 года по факту обнаружения телесных повреждений в доме, где проживала жительница Гянджи Солмаз Йолчуева (1939 года рождения), в прокуратуре города было начато уголовное дело по статье 95 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, действовавшего до 2000 года.
Поскольку в ходе расследования имя обвиняемого не было установлено, производство по делу было завершено в 2001 году.
Во вторник, 16 августа 2022 года, прокуратурой гянджинского района была создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции, и проведены комплексные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Сотрудниками правоохранительных органов были установлены обоснованные подозрения в том, что жители Гянджи Эльсевер Мамедов (1977 года рождения), Хаял Сафаров (1980 года рождения) и Арзу Гаджиев (1978 года рождения), вступив в преступную связь, умышленно убили Солмаз Йолчуеву в ее квартире с целью грабежа.
Подозреваемый в совершении преступления Э.Мамедов был арестован и привлечен к следствию. Также стало известно, что другие подозреваемые – Х.Сафаров и А.Гаджиев умерли в разное время в Казахстане и России соответственно.
На основании собранных доказательств Эльсеверу Мамедову предъявлено обвинение по статье 94.1 (умышленное убийство с целью вымогательства) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.