В Москве сказали, когда применят ядерное оружие

Россия может использовать ядерное оружие только в качестве ответа. Она не намерена отступать от принципа недопустимости вооруженного конфликта между ядерными державами. Об этом заявил замдиректора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев, пишут российские СМИ.

Чиновник сказал, что прямое столкновение с Соединенными Штатами и НАТО не в интересах Москвы. «В США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия», - добавил Иван Нечаев.

Ранее об отсутствии необходимости применения ядерного оружия в украинском конфликте заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения других стран.