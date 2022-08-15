В северном и северо-западном районах Азербайджана продолжаются пожары.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, в тушении пожаров в Губинском, Шабранском, Гусарском, Габалинском, Загатальском районах и в других районах участвуют сотрудники Государственной службы пожарной охраны ведомства, Северного и Северо-западного региональных центров, Госслужбы особого риска и войска гражданской обороны.

В основном пожары наблюдаются на территориях с труднопроходимым рельефом и на высокогорных территориях. Жаркая и ветреная погода также способствует быстрому распространению огня на большие территории и повторному возгоранию там, где огонь уже был локализован.

Силы МЧС используют альпинистские средства и снаряжение на территориях со сложным рельефом, труднопроходимой и скалистой местности, чтобы пресечь пожары. Наряду с личным составом к тушению пожаров привлечены техника, самолет-амфибия «BE 200 ÇS» и вертолеты.