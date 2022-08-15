Азербайджанские гимнастки выступили в финалах Исламиады

Сегодня в заключительный день Игр Исламской солидарности в турецкой Конье в спортивной гимнастике у женщин разыгрывались медали в отдельных финалах.

Азербайджан был представлен в трех из четырех финалов. Милана Минаковская заняла 4-е места на разновысоких брусьях (10,867 балла) и на бревне (11,067). В вольных упражнениях Милана стала 7-й с результатом 10,867 балла. В этом же виде Самира Гахраманова расположилась на 6-й позиции с показателем 11,933 балла.