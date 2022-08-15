Расстрельная команда из Азербайджана: кого и где убивали
После полномасштабного вторжения в Украину Россия оказывается все в более глубокой международной изоляции. И чем больше вокруг России сжимается кольцо санкций, тем больше россиян призывают полностью отгородиться от внешнего мира, покинуть международные организации и как можно скорее отменить мораторий на смертную казнь.
На фоне этого ряд националистически настроенных российских СМИ активно публикуют статьи о том, что смертная казнь является эффективным способом борьбы с преступностью, приводя в пример опыт СССР.
Так, издание «Русская семерка» приводит интересные подробности приведения в исполнение смертного приговора в Советском Союзе.
«Типичная расстрельная команда состояла из четырех человек. Помимо палача, в нее входил врач, обязанность которого заключалась в констатации смерти, а также представитель прокуратуры и оперативного отдела УВД. Количество самих расстрельных команд было разным для каждой республики СССР - по количеству специальных следственных изоляторов, где проводили расстрелы. Так, в Украине и Грузии их было по два, три - в Азербайджане, четыре - в Таджикистане и т.д.», - говорится в статье.
В Прибалтике и Молдавии своих расстрельных команд не было. Существует расхожий миф, что смертников оттуда этапировали в Минск, где и расстреливали.
Однако издание приводит слова Халида Юнусова, который долгое время работал начальником расстрельной команды в Азербайджане.
По его словам, именно его команда выезжала в командировку в Прибалтику, чтобы расстреливать заключенных. Юнусов признается, что в Азербайджане было не так много смертных приговоров и поэтому палачам приходилось сидеть без дела.
Издание ссылается на старое интервью бывшего начальника Баиловской тюрьмы Халида Юнусова, который признался, что лично привел в исполнение 35 смертных приговоров в Азербайджане.
«Происходило все ночью, после двенадцати часов. Обязательно должны были присутствовать начальник тюрьмы, прокурор по надзору – может, мы какого-нибудь подставного расстреляем, а преступника отпустим за миллионы.
Забирая осужденного на исполнение приговора, мы не объявляли ему, куда ведем. Говорили лишь, что его прошение о помиловании указом президиума Верховного совета отклонено. Я видел человека, который в тот момент поседел на глазах. Так что, какой бы внутренней силы человек ни был, в тот момент ему не говорили, куда ведут. Обычно: «Иди в кабинет». Но они понимали зачем. Начинали кричать: «Братья!.. Прощайте!..». Жуткий момент, когда открываешь дверь того кабинета и человек стоит, не проходит… «Кабинет» небольшой, примерно три метра на три, стены из резины. Когда человека туда заводят, он уже все понимает.
Он весь закрыт, наглухо, только маленькая форточка. Говорят, даже когда барана связывают, он понимает зачем, даже слезы проступают на глазах. Люди реагировали в тот момент по-разному. Бесхарактерные, безвольные сразу же падали. Нередко умирали до исполнения приговора от разрыва сердца. Были и такие, которые сопротивлялись - приходилось сбивать с ног, скручивать руки, наручники надевать. Выстрел осуществлялся револьвером системы «Наган» почти в упор в левую затылочную часть головы в области левого уха, так как там расположены жизненно важные органы. Человек сразу же отключается», - приводится цитата из интервью Юнусова.