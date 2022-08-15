Расстрельная команда из Азербайджана: кого и где убивали

Отдел информации 17:46

После полномасштабного вторжения в Украину Россия оказывается все в более глубокой международной изоляции. И чем больше вокруг России сжимается кольцо санкций, тем больше россиян призывают полностью отгородиться от внешнего мира, покинуть международные организации и как можно скорее отменить мораторий на смертную казнь. На фоне этого ряд националистически настроенных российских СМИ активно публикуют статьи о том, что смертная казнь является эффективным способом борьбы с преступностью, приводя в пример опыт СССР.

Так, издание «Русская семерка» приводит интересные подробности приведения в исполнение смертного приговора в Советском Союзе. «Типичная расстрельная команда состояла из четырех человек. Помимо палача, в нее входил врач, обязанность которого заключалась в констатации смерти, а также представитель прокуратуры и оперативного отдела УВД. Количество самих расстрельных команд было разным для каждой республики СССР - по количеству специальных следственных изоляторов, где проводили расстрелы. Так, в Украине и Грузии их было по два, три - в Азербайджане, четыре - в Таджикистане и т.д.», - говорится в статье. В Прибалтике и Молдавии своих расстрельных команд не было. Существует расхожий миф, что смертников оттуда этапировали в Минск, где и расстреливали. Однако издание приводит слова Халида Юнусова, который долгое время работал начальником расстрельной команды в Азербайджане. По его словам, именно его команда выезжала в командировку в Прибалтику, чтобы расстреливать заключенных. Юнусов признается, что в Азербайджане было не так много смертных приговоров и поэтому палачам приходилось сидеть без дела. Издание ссылается на старое интервью бывшего начальника Баиловской тюрьмы Халида Юнусова, который признался, что лично привел в исполнение 35 смертных приговоров в Азербайджане.