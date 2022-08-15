Маленькая Литва продолжает ссориться с большим Китаем

Литва выразила протест санкциям Китая в сфере транспорта. Пекин наложил их из-за контактов официальных лиц Литвы и Тайваня. Заявление об этом опубликовало МИД страны.

Ноту протеста вручили поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа. «Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», - заявлено в официальном документе.

12 августа Пекин отреагировал на визит в Тайбэй литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте. Китай ввел санкции против чиновницы и заявил о прекращении сотрудничества с Литвой в транспортной сфере.