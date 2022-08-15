Осетинские сепаратисты опозорились в Москве
Второй экипаж команды Министерства обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия был снят с индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Причина – неисправность танков, пишет «Эхо Кавказа».
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского «министерства», в начале заезда боевая машина экипажа вышла из строя и была заменена на другую. Второй танк через некоторое время также вышел из строя. В итоге югоосетинских танкистов сняли с соревнований. При этом позже стало известно, что экипаж команды сможет выступить на турнире 19 августа.
Ранее первый экипаж югоосетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Следующий заезд пройдет 21 августа.
«Танковый биатлон» российских армейских международных игр проходит на полигоне «Алабино» в Подмосковье. Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны.
Отметим, что несколько экс–чемпионов «Танкового биатлона» из России погибли в ходе войны в Украине.