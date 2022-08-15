В СНБО рассказали, почему Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией
Украина не будет соглашаться ни на какие территориальные компромиссы с Россией. Всяческие компромиссы с Кремлем лишь отложат войну на будущее. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.
"Касаемо вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет российскому "колоссу на глиняных ногах", - заявил Данилов.
🔹Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України?— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 18, 2022
Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє.
Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах».