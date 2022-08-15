США угрожают Турции: в случае сближения Эрдогана с Путиным...

США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией. Такой сценарий может состояться в случае сближения лидеров Турции и России. Об этом сообщает Politico.

Администрация президента США может рекомендовать вывести американские бизнесы из Турции, если она уйдет из РФ на "формальное экономическое партнерство".

Такие сценарии прорабатываются, поскольку ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Там, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в национальных валютах.