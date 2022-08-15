В связи с фактом гибели военнослужащего действительной сверхсрочной службы азербайджанской армии, рядового Эльмара Мирзоева от пулевого ранения в результате выстрела из огнестрельного оружия в военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство человека) УК АР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры АР.

В результате проведенного расследования было установлено, что преступление совершено военнослужащим действительной сверхсрочной службы Бахрузом Рзаевым.

Б.Рзаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.