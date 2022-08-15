Супруги из Ростова-на-Дону сожгли авто местного полицейского за «Z»-наклейку и засняли это на видео, пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

По признанию семейной пары, поджог был совершен с целью получения финансового вознаграждения. Мужчина признается, что за поджог им заплатили 15 тысяч рублей.

Они несколько дней наблюдали за парковкой у административного здания МВД и выбрали автомобиль Toyota, на заднем стекле которого был нанесен символ «Z».