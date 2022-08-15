Во Львове завершились переговоры Эрдогана, Зеленского и Гутерриша
Во Львове закончилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Встреча во дворце Потоцких проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут, сообщает Анадолу.
На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.